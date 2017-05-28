ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية مانيسا غربي تركيا.

وذكرت دائرة الزلازل في "هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية" التركية (آفاد)، عبر بيان لها، أن مركز الهزة الأرضية في قضاء "صاوخان" بمانيسا.

ولفتت إلى أن الهزة وقعت عند الساعة 18.53 بالتوقيت المحلي (16.53 غرينتش) على عمق 28.85 كم تحت مستوى سطح البحر.

وفي السياق ذاته، أكد مدير "آفاد" في مانيسا، "بكير شن"، للأناضول، عدم وقوع أي قتلى أو جرحى جراء الزلزال، حسب معلومات أولية وصلتهم.

وأشار إلى تضرر بعض المنازل المصنوعة من الطوب اللبن في إحدى القرى القريبة من مركز الزلزال.

وشدد على أن فرق "آفاد" توجهت إلى المنطقة التي تأثرت من الزلزال.