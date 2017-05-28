أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة، المهندس أحمد الحصان، اليوم الأحد ،إنجاز 79 في المئة من مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الصبية).

وقال الحصان في تصريح صحافي، إن الأعمال تسير وفقا للمواعيد التعاقدية بفضل تكاتف وتعاون العاملين بالمشروع لاسيما الكوادر الوطنية التي تبذل قصارى جهدها للمضي قدما نحو الإنجاز والتسليم نهاية العام المقبل "ليصبح في الكويت رابع أطول جسر في العالم بوصلتيه (الصبية -الدوحة)".

وأضاف أن الجسر ليس مجرد جسر بحري وحسب بل يعد بوابة عبور جديدة نحو التنمية لاسيما في المنطقة الشمالية من البلاد والتي تبني عليها الحكومة الرشيدة آمالاً واسعة في إحداث التنمية المنشودة وتحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وأوضح أن المشروع يختصر الفترة الزمنية المستغرقة للمسافة بين مدينة الكويت العاصمة ومدينة الحرير التي تستهدفها الخطط الإستثمارية للدولة كأحد ركائز التنمية ورافدا جديدا لمصادر الدخل الوطني.