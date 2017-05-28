بشرى شعبان

نفت وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن تكون الهيئة العامة للقوى العاملة قد أوقفت صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، لافتة إلى أن المعني في الأمر برنامج إعادة الهيكلة فضلا عن عدم ورود شكاوى ضد الهيئة في هذا الشأن.

وأكدت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش استقبالها المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك ،أن إصدار إذن العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص صدر من مجلس الوزراء في 2015 بطلب من برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة نظرا لتفشي ظاهرة التعيين الوهمي وكانت هناك مهلة لمن يرغب في استصدار إذن العمل لمدة ثلاثة اشهر.

وكشفت خلال تصريحها أن نسبة الإنجاز في خطة التنمية السنوية المنتهية نهاية مارس الماضي بلغت 79% ،مشيرة إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة بعد الحسابات الختامية .