أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 37.87 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6649 نقطة و1.21 نقطة للوزني و1.85 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 13.5 مليون دينار كويتي (نحو 1ر44 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 72.4 مليون سهم تمت عبر 1979 صفقة.

وكانت أسهم شركات (امتيازات) (الأنظمة) و(صفاة) و(عالمي) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (بيان) و(رمال) و(وطنية) و(أجيليتي) و(صكوك) الأكثر تداولا.