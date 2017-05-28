حنان عبد المعبود

دشن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة فيلماً توعوياً صحياً للمسافرين الصائمين في شهر رمضان المبارك،سيعرض عبر شاشات مطار الكويت الدولي وطائرات الخطوط الجوية الكويتية تحت عنوان "تعليمات المسافر في شهر رمضان".

وقالت رئيسة المكتب الإعلامي في وزارة الصحة د.غالية المطيري، في تصريح صحافي إن تدشين الفيلم التوعوي جاء بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية،

وبينت انه تم تصميم الفيلم وتطويره باستخدام أحدث تقنيات الوسائط المتعددة، منوهه انه يتضمن تعليمات ونصائح هامة للمسافرين الصائمين أثناء سفرهم جواً بالطائرة.

وأكدت على انه تم إضافة لغة الإشارة للفيلم، فضلاً عن ترجمته للغة الانجليزية لغير الناطقين بالعربية، علاوة على إنتاج إصدارات مختلفة للفيلم تناسب مواصفات الشاشات المختلفة للمطار والطائرات ووسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت د.المطيري هذا الفيلم هو السادس الذي انتجه المكتب الإعلامي من ضمن سلسلة ڤيديوهات في ما يخص صحة المسافرين.