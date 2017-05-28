جدد وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب والرياضة بالوكالة خالد الروضان، التأكيد على متابعة الوزارة وقطاعاتها لأسعار السلع ومواجهة وتتبع كل من يسول له نفسه لمحاولة الغش التجاري .

وأكد الروضان خلال الجولة التي قام بها في جمعية الجهراء التعاونية وجمعية الاندلس والرقعي التعاونية وجمعية الفردوس التعاونية وجمعية النزهة التعاونية رافقه فيها وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي ورؤساء الفرق والمسؤولين في القطاع أن الوزارة حريصة على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية ضمن سياسة عامة تستهدف الحفاظ على الأسواق واستقرارها وحماية المستهلك.

واشار الى ان الوزارة حريصة على تكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات التجارية وشركات لمواد الغذائية ومحلات اللحوم والخضار والفاكهة وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

وذكر ان جولته على الجمعيات التعاونية هو تعزيز الوقوف على اسعار السلع وايماناً بالدور المناط بنا عمله وهو حماية المستهلك من اي زيادات مصطنعة وان الجولة على الجمعيات التعاونية شملت الوقوف ايضا على العروض التي وافقت الوزارة عليها .

ولفت الى ان الوزارة ستواجه اي محاولات للغش التجاري وسنعمل على مواجهته بالطرق القانونية .