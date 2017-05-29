عدد كبير من وكلاء السياحة والسفر وفنادق ومنتجعات في المدن الأربع شاركوا في ورشة العمل التي نظمتها «التركية» في «جي دبليو ماريوت»



محمد راتب

أعلنت الخطوط الجوية التركية بدء تسيير رحلات الطيران المباشر إلى أزمير وانطاليا وبودروم وطرابزون من 26 يونيو وحتى أكتوبر المقبل، في مبادرة وخدمة هي الأولى من نوعها على مستوى عالم الطيران في وقت الصيف، وذلك لتقديم أرقى الخدمات لعموم عملائها في الكويت، وتسهيل السفر إلى المدن الأربع الساحرة والتي تزخر بمقومات سياحية لا مثيل لها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الخطوط الجوية التركية في فندق جي دبليو ماريوت للتعريف بالسياحة في تركيا والوجهات الجديدة التي ستنطلق بين تركيا والكويت وذلك بإشراف المدير العام للخطوط الجوية التركية - الكويت سامي إيدوغان، والممثل الإقليمي للمبيعات آيكوت آلتن، والمسؤول الإداري والعلاقات العامة أحمد يوكسل، وبحضور عدد من وكلاء السياحة والسفر وممثلين عن مجموعة من الفنادق التي قدمت عروضها خلال الفترة المقبلة لاجتذاب السياح وخصوصا الخليجيين منهم للاستفادة من الخدمات الراقية التي تقدمها لعملائها.

وخلال حفل الإعلان عن الوجهات الأربع الجديدة التي تنطلق من الكويت، قدمت مجموعة من الفنادق المشاركة في ورشة العمل للسياح القادمين من الكويت خدمة إمكانية عمل «تشيك إن» في أي ساعة من اليوم وليس بالضرورة الحضور بعد الساعة ١٢ ظهرا، ما يعني أن بإمكان السائح الذهاب إلى الفندق بعد وصوله إلى المطار مباشرة، وعدم احتساب جزء اليوم الذي يقيم فيه قبل توقيت عمل «تشيك إن».

وبينت الخطوط التركية أن الرحلات المباشرة ستكون إلى بودروم ابتداء من 30 يونيو وحتى 6 أكتوبر، وستكون رحلة الذهاب يوم الجمعة ورحلة العودة السبت، وأما أنطاليا فقد تم تخصيص رحلتين إليها ابتداء من 2 يوليو يومي الثلاثاء والأحد والعودة في اليومين ذاتهما.

وبخصوص طرابزون فقد جرى تحديد 3 رحلات مبدئيا ابتداء من 26 يونيو أيام الاثنين والأربعاء والسبت، والعودة أيام الثلاثاء والخميس والأحد، وفي 17 يوليو ستتم زيادة رحلة رابعة يوم الخميس، ما يعني أن مجموع الرحلات 4 خلال فترة الصيف، وفيما يتعلق بالرحلات المباشرة إلى ازمير فهي يوم واحد هو الخميس والعودة يوم الجمعة ابتداء من 29 يونيو المقبل.