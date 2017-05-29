أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، المستشار بالديوان الأميري د.عبدالله المعتوق حرص الهيئة على توجيه مساعداتها للمحتاجين والفقراء دون تمييز على أساس الدين والعرق واللون.

وقال المعتوق خلال كلمته في حفل استقبال موظفي الهيئة لتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان الفضيل إن العمل الإنساني لا يفرق بين مسلمين وغير مسلمين، وأن الهيئة تقدم مشاريعها وبرامجها الخيرية لخدمة الإنسان حيثما كان، لافتا إلى ان شهر رمضان المبارك يعد فرصة مهمة لاستشعار احتياجات الفقراء والنازحين واللاجئين والعمل بكل همة ونشاط من أجل إدخال البسمة والسعادة على قلوبهم والعمل على انتشالهم من حالة الألم التي ألمت بهم إلى مساحة الأمل والتفاؤل.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود خلال هذا الشهر المبارك لدعوة المتبرعين وأهل الخير والإحسان لمزيد من العطاء والبذل والإنفاق، وفتح نوافذ أمل جديدة أمام المحتاجين والفقراء والمنكوبين، مشيدا بجهود الهيئة خلال الفترة الماضية لسعيها الدائم نحو تخفيف آلام المنكوبين وآهات الثكالى وتجفيف دموع العجائز والمرضى واليتامى، مشيرا إلى أنه فخور بانتمائه لهذه الهيئة الخيرية المباركة وما قدمته من أعمال إنسانية جليلة جعلتها محل إشادة في المحافل والمؤتمرات الدولية.

من جهته، قال مدير عام الهيئة بدر السميط ان الهيئة استعدت لهذا الشهر الفضيل بتخصيص 45 فريقا لجمع التبرعات من المساجد لأول مرة في تاريخها بعد تأهيل أعضائها على الأساليب والطرق الصحيحة في أداء هذه الرسالة النبيلة ووفق القوانين المعمول بها في البلاد.

وأشاد السميط بالجهود الإعلامية للهيئة خلال حملة «خير للعالمين» التي أطلقتها الهيئة مع حلول الشهر الفضيل، لافتا إلى ان الموقع الإلكتروني للهيئة حقق قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة، وأنه يأمل أن تستمر هذه الجهود باحترافية وفاعلية من أجل استثمار موسم الخير واغتنام حب الناس لأعمال البر وتوجيه تبرعاتهم للمحتاجين.