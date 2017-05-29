تنفذ لجنة التعريف بالإسلام مشروع الزكاة والصدقات «زكاة المؤلفة قلوبهم»، إيمانا منها بأن للزكاة دورا كبيرا في تأليف القلوب وأثرا فعالا في حياة المسلم الجديد، من كافة النواحي العلمية والاجتماعية والنفسية وغيرها حيث يزيد عدد المهتدين يوما بعد يوم بفضل الله تعالى.

وتوجه اللجنة دعوتها للمحسنين والمحسنات لتقديم الدعم من خلال هذا المصرف للمشاركة في العمل الدعوي وطلبا للأجر من الله تعالى من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» وكذلك فإن من هؤلاء من تصرف له الزكاة من خلال مصارف أخرى وهي: الفقراء والمساكين وابن السبيل، فأغلبهم من ذوي الحاجة.

ويستفيد من هذا المشروع غير المسلمين الذين يرجى إسلامهم والفقراء والمساكين وابن السبيل والمهتدون الجدد ويبلغون حوالي 5000 شخص سنويا، كما تبلغ ميزانية المشروع مليون دينار.

أهداف المشروع:

٭ دعوة غير المسلمين للإسلام وتحبيبهم في الدين الإسلامي الحنيف.

٭ تأليف قلوب المسلمين الجدد.

٭ مساعدة الفقراء والمحتاجين منهم.

٭ العمل على جلب مبالغ الزكاة من المؤسسات والأفراد لتنفيذ مصرفها الشرعي.

نسبة احتساب الزكاة

المبلغ × 2.5%، أو المبلغ ÷ 40 = الزكاة، ويمكن المساهمة في المشروع عن طريق الاتصال بالأرقام: 22444117 – 97600074

أو التبرع والمساهمة على حساب رقم: 0119810007 أو عبر الموقع الإلكتروني: sadaqah.com.kw.