تزامنا مع شهر رمضان الكريم ومن واقع دورها الريادي الذي تسعى لتعزيزه في سوق العمل الخيري في الداخل والخارج أطلقت جمعية النجاة الخيرية حملة «أبشروا بالخير» بالتعاون مع الشاب الفعال في وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحصينان والتي تهدف من خلالها إلى مساعدة الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت، ويستفيد منها الأيتام وطلاب العلم المتعثرون من مختلف الجنسيات، والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة كذلك.

وفي هذا السياق قال مدير إدارة الموارد والتسويق في جمعية النجاة الخيرية عمر الثويني ان الهدف من إطلاق هذه الحملة هو تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وتركز بشكل كبير جدا على تقديم المساعدات داخل الكويت للأسر الكويتية وغير الكويتية.

وكذلك نتشرف بمساعدة ضيوف الكويت من طلاب العلم الأيتام والمتعثرين الذين لا يجدون ما يكفيهم، حيث نعيد لهم طريق التعليم كونه واحدا من أهم أسباب تقدم المجتمعات ونهضتها وريادتها بجانب مساندة الأسر المتعففة الذين لا يسألون الناس، وكل ذلك من خلال تقصي حالاتهم والزيارات الميدانية، حيث ينظر للطلبات باهتمام بعد بحثها، ثم يتم حصرها وتحديد المستفيدين وفق عدة معايير، داعيا أهل الخير للمساهمة في هذه الحملة، والتفاعل معها، والتي من المتوقع أن تجد لها صدى واسعا بإذن الله تعالى.