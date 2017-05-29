قدم بيت الزكاة مساعدات عينية للأسر المستحقة التابعة له، بلغت 201 طن من المواد الغذائية والاستهلاكية، استفادت منها 5600 أسرة مستحقة خلال شهر ابريل الماضي، بالإضافة إلى 4214 قطعة ملابس و76 جهازا كهربائيا منزليا، وذلك ضمن مشروع التبرعات العينية الذي ينفذه البيت طوال العام لتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.



شوبهذه المناسبة، قال مراقب التبرعات العينية في بيت الزكاة عادل الشراح إن المواد التي قدمها البيت في أبريل الماضي بلغت تكلفتها 210 آلاف دينار، كما تسلم البيت تبرعات عينية بلغت 30 طنا مواد غذائية واستهلاكية، بالإضافة إلى بعض المستلزمات المنزلية.



وأضاف الشراح ان البيت مستمر في تنفيذ مشروع التبرعات العينية لتوفير العيش الكريم لهذه الأسر على مدار العام، وتطوير خدمات المشروع بما يحقق أكبر فائدة للمستفيدين منه، وذلك في إطار قيامه بدوره الحيوي في توفير الأمن الغذائي والاستهلاكي والأجهزة المنزلية للأسر المستحقة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف استراتيجيته الجديدة (الزكاة غاية لمجتمع آمن) 2016/ 2017-2020/ 2021، والذي يؤكد تعزيز الاستفادة من خدمات الزكاة والخيرات لكل المتعاملين بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي التي يسعى البيت الى تحقيقها.



وأوضح أن المشروع يقوم بإمداد الأسر التابعة لبيت الزكاة بالمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسية، إلى جانب بعض الأجهزة المنزلية والكهربائية، للتيسير عليها وتقديم كل ما يلزم لسد حاجتها لمساعدتها على تجاوز الصعوبات الحياتية والمعيشية.



وأكد الشراح أن صرف المساعدات العينية للأسر التي لديها بطاقات تموين تابعة للبيت، ويتم الصرف عبر مركز التبرعات العينية بالسالمية طوال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس على فترتين الصباحية من 8:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا، والمسائية من 4:00 مساء إلى 6:00 مساء.