أغلب المشاريع المدرجة في خطة التنمية بدأت في مرحلة التنفيذ

في مرحلة «الشؤون» وضعت آلية جمع التبرعات وحددت مواقع المساجد للجمعيات الخيرية بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أن نسبة الإنجاز في خطة التنمية السنوية المنتهية نهاية مارس الماضي بلغت 79%، مشيرة إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة بعد الحسابات الختامية.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به على هامش استقبالها صباح امس للمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور كل الوكلاء والوكلاء المساعدين في مختلف الجهات التابعة لها.

وأوضحت الصبيح أن نسبة الإنجاز للسنة الماضية تعد مرتفعة عن السنة السابقة بنسبة تقارب 10% مؤكدة أن اغلب المشاريع المدرجة في خطة التنمية بدأت في مرحلة التنفيذ وأقل المشاريع في المرحلة التحضيرية معتبرة ذلك تطورا في الإنجاز وإنهاء المشاريع وما زلنا نطمح الى الأعلى.

وفيما يتعلق بوجود عقبات تعرقل نسب الانجاز في خطة التنمية، أكدت الصبيح أن هناك تحديا كبيرا لمضاعفة نسب الإنجاز من خلال تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشاريع وتحويلها من المرحلة التحضيرية الى المرحلة التنفيذية بالتنسيق مع المجلس البلدي لإزالة عقبات الترخيص أو الميزانيات وغيرها فضلا عن وجود تقاعس من بعض الجهات التي لها مشروعات ضمن خطة التنمية وهناك تقارير ترفع الى مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وحول مشروع السكك الحديد، قالت الصبيح إن هذا المشروع لدى هيئة الشراكة لدراسة منحه لمستثمر كويتي، وجار متابعته وحاليا في طور طرح المشروع للمناقصة، مشيرة الى أن مشروع الاستثمار في الجزر الكويتية كان مقترحا من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وباركها مجلس الوزراء وما زلنا في طور الدراسة وهناك اجتماع اليوم في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لبحث الموضوع ومعرفة كيفية التعامل مع المستثمر.

وردا على سؤال حول جمع التبرعات في رمضان، أكدت ان الشؤون وضعت الآلية وحددت المواقع في المساجد للجمعيات الخيرية وتتابع هذه الاعمال عن كثب، مؤكدة أن الشؤون تستقبل اي شكاوى من قبل الجهات أو الأفراد المتبرعين للتعامل معها فورا وتطبيق القانون على الجميع بهدف حماية العمل الخيري من أي تشويه لصورته.

وبهذه المناسبة، رفعت الوزيرة الصبيح أسمى التبريكات والتهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة حلول الشهر الكريم، متمنية ان يعيد الله على الأمتين العربية والإسلامية هذه الايام المباركة بالخير واليمن والبركات.