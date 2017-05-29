حول وقف دعم العمالة الوطنية عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص، أكدت هند الصبيح أن إصدار اذن العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص صدر من مجلس الوزراء في 2015 بطلب من برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة نظرا لتفشي ظاهرة التعيين الوهمي، وكانت هناك مهلة لمن يرغب في استصدار اذن العمل لمدة ثلاثة اشهر، نافية ان تكون الهيئة العامة للقوى العاملة قد أوقفت صرف دعم العمالة، حيث ان المعني في الأمر برنامج اعادة الهيكلة فضلا عن عدم ورود شكاوى ضد الهيئة في هذا الشأن، مؤكدة ان قضية إصدار اذن العمل للعمالة الوطنية كانت احدى توصيات اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية حتى يتم التعرف على حجم العمالة لدى الشركات، الأمر الذي يتسنى معه وضع تقدير الاحتياج الدقيق للشركات.