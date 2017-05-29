تشهد أنشطة معرض العائلة في القاعة 4B على أرض المعارض الدولية بمشرف حضورا وإقبالا جماهيريا كبيرا من مختلف الجنسيات، مواطنين ومقيمين، والذي انطلقت فعالياته 21 مايو الجاري وتستمر عروضه حتى يوم غد.

ويشارك بالمعرض الذي تحتضنه أرض المعارض الدولية حشد من الشركات المحلية والخارجية وصلت الى أكثر من 180 شركة عارضة جاءت لتستعرض بضائعها تحت سقف واحد والتي تشمل منتجات استهلاكية من عدة دول عربية وأجنبية منها مصر ولبنان وسورية وفلسطين والأردن وتركيا، والصين وباكستان والهند إضافة الى الكويت.

ويتزامن تنظيم المعرض مع فترة انتهاء اختبارات المدارس وترقب نتائج الثانوية العامة وبداية العطلة الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك حيث تشهد ارتفاعا مسبوقا في درجات الحرارة لترتفع معه وتيرة البحث عن مكان لقضاء الإجازة الصيفية طلبا للاستجمام سواء خارج او داخل الكويت الأمر الذي يدفع بالكثيرين الى شراء واقتناء مستلزمات شهر رمضان الى جانب استعدادهم للعطلة الصيفية ولموسم السفر.

ويلبي المعرض الاحتياجات العائلية والشخصية فهو يضم بضائع من مختلف القطاعات الاستهلاكية كالملابس والاكسسوارات والكماليات والمواد الغذائية والمشغولات اليدوية، والعطور ومواد التجميل والملابس والبخور والساعات، واكسسوارات غرف النوم والشراشف والمناشف، وملابس الأطفال والشنط والأحذية وغيرها الكثير.

ويمثل المعرض فرصة مثالية لاغتنامها من قبل العائلات بزيارة المعرض والاستفادة مما يوفره من أجواء تسوق أسرية وتوفر بضائع مميزة لجميع أفراد الأسرة كبارا وصغارا إضافة الى التعرف على السلع الجديدة والاطلاع والوقوف على أحدث المعروضات المميزة المختلفة عن بقية الأسواق لتلبي مختلف الأذواق.

هذا ويستقبل المعرض زواره بالصالة (4B) خلال شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية من الساعة 12 ظهرا الى 3 عصرا، ومسائية من الساعة 9 مساء الى 1 صباحا.