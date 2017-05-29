استقبلت وكيلة وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي في مكتبها صباح أمس المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من قياديي وموظفي الوزارة في مقدمتهم الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات.
ورفعت السبيعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعية الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركات على الكويت والأمة الإسلامية.
من جهة أخرى، ترأست السبيعي الاجتماع الدوري للوكلاء ونقلت لهم تهنئة وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل بحلول الشهر المبارك، وتعليماته لكل قياديي الوزارة بمتابعة جميع الأعمال وتنفيذها وخاصة التي تخدم المواطن.
وبينت السبيعي أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل وجهد ونشاط، مطالبة الوكلاء بأن يقوموا بتنفيذ جميع الأعمال المنوطة بهم كل حسب إدارته وقطاعه.