اطلقت جمعية الهلال الأحمر اول من أمس مشروعي «إفطار صائم» و«كسوة العيد» خلال شهر رمضان المبارك في لبنان.



وقال منسق عمليات الاغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس في تصريح لــ «كونا» ان «الهلال الأحمر» وجريا على عادتها كل عام في لبنان يطلق مع بداية شهر رمضان الكريم مشروع إفطار صائم الذي يتضمن هذا العام توزيع 80 ألف وجبة إفطار طيلة ايام شهر الصيام.



واضاف بطرس ان الجمعية ستوزع 2750 وجبة إفطار يوميا على نازحين سوريين في مناطق متفرقة في لبنان وعلى لاجئين فلسطينيين اضافة الى أسر لبنانية محتاجة في مدينة طرابلس شمال لبنان.



ولفت الى ان مناطق توزيع الوجبات ستشمل مدينة صيدا في جنوب لبنان والبقاع شرق البلاد اضافة الى اماكن متفرقة في الشمال بالتعاون والتنسيق مع جمعية الصليب الأحمر اللبناني.