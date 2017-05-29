جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الإشادة والترحيب بمختلف المبادرات الفردية والمؤسسية الهادفة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة في محافظة الأحمدي، مؤكدا على نحو خاص أهمية المبادرات الاستباقية المنطلقة من الاحتياجات الفعلية خاصة لشريحة الشباب، واستعداده لرعاية ودعم المتميز منها، وذلك تفعيلا لأحد مسارات المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقته المحافظة مطلع العام 2015، حيث يمثل الاهتمام بالشباب والتنمية البشرية احد مسارات المشروع الرئيسية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرئيس الاتحاد الكويتي التنموي علي دشتي، وعدد من أعضاء الاتحاد ومبادرة قادة النجاح منهم الدكتور حسين دشتي والمهندسة ضحى الكندري والمتدربة شذى الثويني، الذين قدموا درعا تذكارية له، حيث اكد الخالد اعتزازه بالإمكانات الفائقة لأبناء وبنات الكويت المبادرين في مختلف المجالات، معربا عن سعادته على الاطلاع على مسيرة إنجازات الاتحاد الكويتي التنموي ومشروعاته الحالية والمستقبلية والتطلع الى التعاون المشترك بين الاتحاد والقطاع المعني بالمحافظة.