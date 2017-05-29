قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان البلاد ستتعرض اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام الى تأثير نطاقين هائلين من الضغط المنخفض، الاول يتمركز في جنوب شبه الجزيرة العربية والضغط المنخفض الثاني يتمركز فوق الهضبة الايرانية، ويمتد هذا المنخفض من مضيق هرمز في اقصى جنوب الخليج العربي حتى اقصى شمال بحر قزوين، هذان النطاقان من الضغط المنخفض سيؤديان الى هبوب عواصف من الرياح الشمالية الغربية قوية الاندفاع قد تزيد سرعتها الى اكثر من 70 كلم/ ساعة، وتبدأ قوة هذه العواصف مع بداية ساعات الظهيرة او حسبما يقال في اللهجة الكويتية «مع الضحى العود»، وتسبب هذه العواصف الغبار الشديد الذي سيغطي المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي من وسط العراق شمالا حتى امارة ابوظبي في الامارات العربية المتحدة جنوبا.

واضاف: سيسبب الغبار انعدام الرؤية الافقية الى دون 200 متر كما يتسبب في اغلاق الموانئ البحرية في الخليج بسبب الكمية الهائلة من الغبار والاتربة المثارة والمتطايرة في الجو وكذلك هناك احتمال كبير في تحويل رحلات الطيران القادمة الى مطار الكويت الدولي الى مطارات اخرى في المنطقة.

وتابع المرزوق: وستخف حدة هذه العواصف الترابية مساء الجمعة المقبل، حيث تنخفض حدة الرياح وسرعتها الى دون 40 كلم/ ساعة ولكن ستعود هذه الرياح مرة اخرى وبسرعة تزيد عن 45 كلم/ ساعة في مساء السبت المقبل، حيث تخف حدتها تقريبا في مساء يوم الأحد المقبل، وهذه الفترة هي الفترة المعروفة محليا بفترة البوارح والمعروفة والشهيرة بغبارها الذي يهب في الظهيرة ويترسب في الليل، وان كان يعتقد ان هذه الفترة قد جاءت متقدمة عن وقتها الذي يبدأ عادة في 6/6 من كل عام، لذلك فإننا نقول للذين يرتادون البحر في هذه الايام ان البحر سيكون عالي الموج وقد تزيد امواجه عن 3.5 امتار مع غبار شديد، ولذلك ننصح بالابتعاد عنه، مع العلم ان الفترة المقبلة ستكون سيئة الطقس وسيكون البحر في حالة تيارات الفساد غير الصالحة للصيد، لذلك نقول للحداقة ابتعدوا عن البحر خلال الأيام الثلاثة المغبرة.