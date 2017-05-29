بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان مساء امس المهنئين بهذا الشهر الفضيل من كبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الدبلوماسي.



وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والإخاء، متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



هذا وتقدم الديوان الأميري بخالص الشكر والتقدير إلى كبار رجالات الدولة والمسؤولين وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء والسلك الديبلوماسي الذين قدموا التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأسرة آل صباح الكرام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



واعرب الديوان الأميري عن تهنئته بهذه المناسبة الفضيلة أعادها الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين والمقيمين الكرام بالخير واليمن والبركات وأدام علينا نعمة التواصل والتواد والإخاء.



حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وأدام على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وكل عام والجميع بخير.