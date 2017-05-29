أعلنت إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف أن مسابقتها الرمضانية السنوية والتي بدأت أمس مستمرة لنهاية الشهر الفضيل، وسيحصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، لافتا إلى أن ذلك يتوافق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الجوانب المعرفية والثقافية بين جميع طبقات المجتمع وخاصة الشباب باعتباره الركيزة الأساسية في نهضة الأمم وتقدمها.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام الديني «ندبا» سلمان الخليفان حيث أوضح في بيان صحافي أن المسابقة دينية وهدفها تعزيز الجوانب المعرفية والثقافية وشغل الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المشترك كويتيا أو مقيما بالكويت، وأن يكون متابعا لحساب انستغرام الإدارة Red Awqaf قبل اشتراكه في المسابقة، مع عمل عدد 10 منشن لكل سؤال يطرح بشكل يومي.



وترسل إجابات الأسئلة الثلاثين بعد عيد الفطر مباشرة مع كتابة الاسم الثلاثي ورقم الهاتف وذلك عبر البريد الإلكتروني red Awqaf @gmail.com.