

قرر مكتب مجلس الأمة خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقد جلسات خاصة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.

وقال عضو المكتب ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط، في تصريح صحافي ل(شبكة الدستور) الإخبارية عقب الاجتماع انه تم الاتفاق مبدئيا على عقد جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري يتخللها مناقشة ميزانيات عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

وأضاف السويط أن جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس سيتم ترتيبه بناء على ما يتم إنجازه من تقارير متعلقة بالميزانيات.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد في وقت سابق اليوم ضرورة عقد جلسات خاصة للمجلس لاستكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وتنص المادة (85) من الدستور على ان "لمجلس الأمة دور انعقاد سنويا لا يقل عن ثمانية أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية".