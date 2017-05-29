

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتكثيف حملاتها على الجمعيات والأسواق المركزية والمخازن وأسواق اللحوم والأسماك والمحلات والمطاعم تزامنا مع الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامه تحت شعار صحتك أمانة قبل و أثناء شهر رمضان المبارك .

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية بالوكالة مسعود دشتي، أن الإدارة ممثلة في مراقبتيها الأغذية والأسواق والمحلات والإعلانات شنت حملة تفتيشية استهدفت الجمعيات والأسواق المركزية ومخازن المواد الغذائية وأسواق اللحوم والأسماك والمحلات والمطاعم بمحافظة الفروانية للتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور مشيرا إلى أن فريق الحملة تم تقسيمه إلى فريقين وتم توزيعهم على عدد من المناطق بالمحافظة وقد أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة تنوعت ما بين مخالفات أغذية و إعلانات.

وتابع دشتي بأن الحملة أسفرت عن تحرير 28 مخالفه ، حيث قامت مراقبة الأغذية والأسواق بتحرير 21 مخالفة تضمنت 7 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية، 7 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية ، مخالفة اشتراطات صحية ، مخالفة نظافة عامة ، مخالفة تحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية ، مخالفة إجراء تعديل على المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية ،مخالفة استغلال الساحات الداخلية، 2 مخالفة تداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف دشتي بأن مراقبة المحلات والإعلانات قامت بتحرير 7 مخالفات إعلانات تضمنت 2 مخالفة إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص ، 2 مخالفه إعلان فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية ، 3 مخالفه إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص .

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الاتصال على الخط المباشر1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.