«فيه خادمة بكل هذا الجمال»

ما ان بدأت أحداث مسلسل «الحرباية» للنجمة هيفاء وهبي الا وانشغل مستخدمو مواقع التواصل بالتعليق على شخصية هيفاء وهبي التي تعمل خادمة في البيوت، غير مصدقين ان واحدة في جمال هذه الفنانة يمكن ان تكون خادمة حتى لو على مستوى التمثيل.