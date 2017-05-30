«عفاريت عادل أمام أصابتني بالرعب»
الفنانة المصرية هالة صدقي عن دورها المتميز في مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع النجم الكبير عادل إمام، حيث تقوم بدور زوجته النكدية التي جعلته يطفش من البيت ويسعد بعفريتة تظهر له ربما تعوضه مرارة العيش مع هذه الزوجة.
«سأفتقد كل لحظة قضيتها معك»
النجمة السينمائية باربرة سترايسند تعبر عن حزنها الشديد لنفوق كلبتها المدللة سامانثا عن 14 عاما.
«فيه خادمة بكل هذا الجمال»
ما ان بدأت أحداث مسلسل «الحرباية» للنجمة هيفاء وهبي الا وانشغل مستخدمو مواقع التواصل بالتعليق على شخصية هيفاء وهبي التي تعمل خادمة في البيوت، غير مصدقين ان واحدة في جمال هذه الفنانة يمكن ان تكون خادمة حتى لو على مستوى التمثيل.
«كانت رحلة مميزة بكل معنى الكلمة»
ميلانيا، زوجة الرئيس دونالد ترامب، وهي تتحدث بفخر حول رحلتها الخارجية الأولى التي جذبت فيها أنظار الملايين في الشرق الأوسط وأوروبا.
الفنانة هالة صدقي: عفاريت عدلي علام أصابتني بالرعب.. وزوجة الرئيس دونالد ترامب عن رحلتها للمنطقة: كانت مميزة.. ورقصة جديدة لـ «چنيفر لوپيز» تهز عالم الرقص.. ومستخدمو مواقع التواصل لـ «هيفا وهبي»: هو فيه خادمة بهذا الجمال!