

عبد العزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي، د. محمد الفارس، ظهر اليوم، النتيجة النهائية لطلبة الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والمعهد الديني للعام الدراسي 2017/2016.

وقال الوزير الفارس في مؤتمر صحافي، بمناسبة إعلان النتائج إن نسبة النجاح العامة في الأقسام العلمي والأدبي والمعهد الديني بلغت 78.13 في المئة.

وأوضح أن نسبة النجاح في القسم العلمي بلغت 80.35 في المئة، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 75.60 في المئة وفي المعهد الديني 75.65 في المئة.

وبين الوزير الفارس أن إجمالي عدد الطلبة المقيدين في الصف الثاني عشر 37 ألف و217 طالباً وطالبة نجح منهم 29 ألف و78 طالباً وطالبة.

وهنأ الفارس أوائل الطلبة خلال اتصالات هاتفية أجراها معهم، مؤكداً أن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء بجهود كبيرة بذلت من قبل أولياء الأمور والهيئات التعليمية وترجمها الطلبة إلى أفعال على أرض الواقع من خلال هذا التفوق والنجاح، متمنيا لهم التوفيق في دراساتهم العليا المقبلة.

واعرب الوزير الفارس عن بالع شكره وتقديره لكل من شارك وساهم في إنجاح العام الدراسي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو إهداء لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

نتائج الثانوية العامة

أسماء الناجحين في القسم الأدبي

أسماء الناجحين في المعهد الديني