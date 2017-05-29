

توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الاثنين، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر أن تشهد انتخابات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 والتي ستجرى 2 يونيو 2017.

ويضم الوفد المرافق كلا من سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفير الشيخ سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.