

أعلنت إدارة العلاقات العامه ببلدية الكويت عن تواصل الحملات الميدانية التي ينفذها فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على المحلات والمطاعم وذلك تزامناً مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامه تحت شعار صحتك أمانة بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والمحلات قبل وأثناء شهر رمضان المبارك والتي أسفرت عن غلق محلين وتحرير ‪18 مخالفه وإزالة ‪59 إعلاناً مخالفاً من الشوارع.

وفي هذا السياق قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير، ناصر الهاجري، إن الحملات أسفرت عن غلق محلين غلقاً إدارياً وتحرير ‪18 مخالفه اشتملت على تحرير ‪3 محاضر مخالفات عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط ، محضر مخالفة تشغيل عامل قبل الحصول على كرت صحه ، محضر مخالفه العمل قبل الحصول على شهادة صحيه ،محضر مخالف تداول مواد غذائية منتهيه الصلاحية، وتحرير محضر حجز مواد غذائية تحرير استمارة إرسال عينات لمختبر وزارة الصحة ، تحرير ‪10 مخالفات إقامة إعلان استدلالي للنشاط بدون ترخيص ، بالإضافة إلى رفع وإزاله ‪59 إعلاناً مخالفاً من الشوارع والميادين ، إلى جانب الكشف على ‪64 موقعاً بمنطقة أبو فطيرة (قانون‪50 ).