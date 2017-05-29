

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة طالب بإيداعه دور الرعاية لمدة سنة، وقضت مجددا بالاكتفاء بالامتناع عن النطق بعقابه مع التزامه بحسن السير والسلوك، وذلك لقيامه بحرق مدرسته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحالت المتهم للمحاكمة بتسع تهم أبرزها إحداث حريق عمد بالمدرسة التي يدرس بها.

وذكرت وكيلة المتهم المحامية حوراء الحبيب أن موكلها ورغم ظروف حجزه لمدة 4 أشهر إلا أنه أثبت أنه إنسان ناجح، حيث حصل اليوم على شهادته الدراسية والتي أكدت أنه نجح في مرحلته الدراسية رغم أحلك الظروف.