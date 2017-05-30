إشراك مؤسسات المجتمع المدني في أنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الكويت رائدة في مجال العمل التطوعي والاجتماعي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأيتام والأحداث وغيرهم من الفئات الأخرى.

وأشارت إلى حرص الوزارة ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية على تقديم افضل الخدمات لجميع النزلاء فضلا عن الخدمة المتنقلة التي تقدمها في منازل المسنين وذوي الإعاقة.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به خلال مشاركتها كعادتها السنوية في حفل الإفطار الجماعي مع نزلاء الرعاية الاجتماعية امس بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وعدد كبير من العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأكدت الصبيح حرصها على مشاركة نزلاء الرعاية والموظفين حفل الإفطار الجماعي كنوع من المشاركة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والاستماع إلى مشاكل وهموم النزلاء والعمل على تذليلها وكذلك التعرف على التحديات التي تواجه العاملين والتي قد تعرقل سير العمل أو تؤثر على مدى جودة الخدمات التي يقدمونها للفئات المستحقة لها.

وعن العمل التطوعي في دور الرعاية الاجتماعية أكدت الصبيح حرص الشؤون على تعزيز العمل التطوعي، وكذلك إشراك منظمات المجتمع المدني في أنشطة قطاع الرعاية ليكون دورها مكملا للدور الحكومي، كاشفة في هذا الصدد الاستمرار في إنشاء نوادي البر بالوالدين بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في مختلف المحافظات بهدف تقديم خدمات متنوعة لفئة كبار السن مثل الخدمات الطبية والترفيهية، فضلا عن تنظيم ورش عمل فنية مهنية لإحياء التراث الكويتي.

وعقب مشاركتها في حفل الإفطار الجماعي وزعت الوزيرة الصبيح الهدايا على كبار السن وذوي الإعاقة ونزلاء الرعاية وعدد من العاملين في خدمتهم.