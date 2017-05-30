محمد راتب

أعلن أمين الصندوق في جمعية سعد العبدالله التعاونية محمد الرشيدي عن ارتفاع مبيعات مهرجان شهر رمضان المبارك ربع مليون دينار تقريبا عن العام الماضي، حيث بلغت مبيعات مهرجان 2017 نحو مليون و711.454 ألف دينار مقارنة بمليون و483.846 دينارا.

وأضاف الرشيدي أنه تم التجهيز وعمل الاستعدادات لمهرجان شهر رمضان هذا العام في وقت قياسي جدا خاصة أنه تم تشكيل مجلس الإدارة في الثاني من أبريل الماضي، وعلى الرغم من ضيق الوقت إلا أننا حرصنا على الاستعدادات بشكل جيد ويليق بمساهمي الجمعية.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة حرصوا على الانتهاء من كل الأساسيات للمساهمين وهي مهرجان شهر رمضان والانتهاء من عملية توزيع الأرباح والجرد الوقائي، وجميع هذه الإجراءات تم إنجازها في وقت قياسي.

وأشار الرشيدي إلى أن جمعية سعد العبدالله ستشهد خلال الفترة القليلة المقبلة التجهيز لأفضل المهرجانات بأفضل الأسعار من خلال تنظيم مهرجانات بأسعار مخفضة حرصا من مجلس الإدارة على المساهمين وتوفير السلع الأساسية لهم.