برعاية ودعم محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، تقام المسابقة الرمضانية السادسة للناشئة والشباب لحفظ القرآن الكريم للعام 1438هـ/2017م بمسجد بر الوالدين بمنطقة أبوحليفة والتي يستمر التسجيل فيها حتى اليوم العاشر من شهر رمضان.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة أن المسابقة ستأتي حسب عدد من المستويات، حيث يأتي المستوى الأول: (جزء النبأ) لمن هو دون سن العاشرة، أما المستوى الثاني:

فـ (جزئا عم وتبارك) لمن هو دون سن الرابعة عشرة، ويأتي المستوى الثالث والأخير من (ثلاثة أجزاء المجادلة - تبارك - النبأ) لمن هو دون الثامنة عشرة، مشيرة إلى أنه تم تحديد رقمين للتسجيل والاستفسار (50103051- 50639429).

وأضافت اللجنة على صعيد مواعيد الاختبارات للمستويات يأتي الاختبار للمستوى الأول بعد صلاة الجمعة الموافق الرابع عشر من رمضان، أما اختبار المستويين الثاني والثالث فبعد صلاة الظهر يوم السبت الموافق الخامس عشر من رمضان، ومن ثم يأتي حفل التكريم بعد صلاة الجمعة الموافق الثامن والعشرين من رمضان.