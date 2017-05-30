غرف متابعة فورية لاستقبال شكاوى المصلين وملاحظاتهم في كل محافظة

اسامة ابوالسعود

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن وزارة الأوقاف استنفرت كل طاقاتها وجهزت 26 مركزا رمضانيا في جميع المحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك لاستقبال هذه الليالي المباركة.

وقال الجبري في تصريح صحافي خلال جولة تفقدية للمساجد، بدأ فيها من مسجد بلال بن رباح، إن الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات التي ستشمل جميع المراكز الرمضانية في جميع المحافظات الست، وذلك بهدف الاطلاع على جاهزية المراكز الرمضانية لاستقبال جمهور المصلين.

وأضاف الجبري أن وزارة الأوقاف وكعادتها السنوية تبدأ بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان، وهذه الليالي المباركة قبل وقت طويل من خلال تجهيز المراكز الرمضانية واختيار القراء أصحاب الأصوات المتميزة التي لها حضور جماهيري كبير بهدف توفير أجواء إيمانية لضيوف الرحمن.

وبين أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدا ولا تترك طريقا إلا وسلكته لخدمة المصلين، مشيرا إلى إعداد جدول شمل العديد من المحاضرات التوعوية والدروس الإيمانية والمحاضرات الدينية.

وأشار إلى تنظيم العديد من حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتوفير كل الخدمات الأخرى التي يحتاج اليها المصلون أثناء أداء صلاتهم.

وقال إن الوزارة تعمل بكل شفافية ووضوح ووضعت غرف متابعة فورية لاستقبال شكاوى المصلين وملاحظاتهم في كل محافظة، بالإضافة إلى مواقع وزارة الأوقاف على مواقع التواصل الاجتماعي التي سخرت لاستقبال أي استفسار يرد إليها من المصلين.