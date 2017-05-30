تعد مرحلة الالتحاق بمشروع علمني الإسلام بالنسبة للمسلم الجديد أهم مرحلة بعد النطق بالشهادتين ودخوله الإسلام، ويهدف هذا المشروع الذي تقدمه لجنة التعريف بالإسلام إلى تعريف المهتدي بدينه الجديد، وذلك من خلال الفصول الدراسية التي وفرتها اللجنة في أفرعها المختلفة بمختلف محافظات الكويت وبالتعاون مع معهد كامز للتدريب لتنظيم هذه الدورات الشرعية للمهتدين الجدد، والتي تشمل تعليمهم تعاليم الإسلام السمحة والعبادات من طهارة ووضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج.... الخ وكذلك تحفيظهم القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وتشمل الشريحة المستفيدة الجاليات غير الناطقة بالعربية بمختلف جنسياتهم ولغاتهم ويبلغ عددهم نحو 4220 دارسا في الكويت سنويا.

ويهدف المشروع إلى:

تعليم المهتدين الجدد تعاليم الإسلام.

رعاية المتميزين من المهتدين لجعلهم دعاة في المستقبل.

تحفيظهم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

أما تكلفة المشروع فتبلغ 180500 دينار (مائة وثمانين ألفا وخمسمائة دينار لا غير).

وعن طرق المساهمة ذكرت لجنة التعريف بالإسلام أن المستفيدين وعددهم 4220 دارسا تقريبا يخضعون لنحو 722 دورة سنويا، تكلفة الدورة (10 أشخاص) 250 دينارا لكل 10 أشخاص، بمعدل 25 دينارا للشخص الواحد.

وأشارت لجنة التعريف بالإسلام التي تنفذ المشروع إلى أنه يمكن التواصل عبر الأرقام: 22444117 - 97600074، ويمكن التبرع والمساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان، أو عبر التبرع الإلكتروني www.ipc.org.kw.