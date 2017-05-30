ليلي الشافعي

أقام مركز الجنان للصم بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم فرع الفتيات وبتوجيه من مشرفة المركز نورة السبيعي، حفله الختامي للعام الدراسي 2016-2017 بحضور نائبة مديرة النادي الكويتي للصم وحضور مميز للدارسات الصم من المجتهدات واليانعات والبراعم بأجواء رمضانية جميلة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

وقد تخلل الحفل فقرات عديدة نالت استحسان وتفاعل الحضور وكانت مترجمة بلغة الاشارة من أهمها أنشودة صوت أمي قام بأدائها ثلاث فتيات من البراعم، ثم ختم الحفل بتكريم الدارسات وتقديم الهدايا لهن.

وشكرت المشرفة الموظفات من الهيئة التعليمية والإدارية على جهودهن المتميزة المبذولة متمنية للجميع التوفيق والسداد.

وعلى هامش الحفل اقيم معرض للمشغولات اليدوية من عمل الدارسات كما أقيم عشاء على شرفهن.