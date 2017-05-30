استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد المهنئين من منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتمنى الخالد من المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر على الكويت وشعبها بالأمن والأمان تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

حضر الاستقبال، رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع جسار الجسار، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري، والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع وكبار قادة الجيش.