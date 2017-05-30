عاطف رمضان

كشفت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد خطة برامجها الصيفية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها قريبا.

وأضافت الشيخة الزين الصباح لـ «الأنباء» أن تحديد الأولويات للبرامج التي تهم الشباب تم بناء على دراسة متكاملة أعدتها الوزارة بالتعاون مع مركز الإحصاء بالإضافة إلى العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية التفاعلية مع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه تم البدء بوزارة «الشؤون» ثم «الصحة» و«التجارة».

وأوضحت أن الوزارة أعلنت عن السياسة الوطنية الشبابية خلال حفل الكويت عاصمة الشباب العربي 2017، مشيرة إلى أنها أول سياسة في تاريخ الكويت خاصة بالشباب، وجار حاليا تجهيزها ويتم عمل مسح وطني فيما يخص الرؤى والتشريعات والموازنات والخدمات التي تقدم للشباب.

وقالت: خلال شهر سبتمبر المقبل سننجز السياسة الوطنية بأيد شبابية بالتعاون مع جميع محافظات الكويت.