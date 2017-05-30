شهد مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة إجراء عمليات جراحية معقدة في العمود الفقري تجرى لأول مرة في المستشفى، حيث أجرى المقدم طبيب عبدالرحمن أحمد الكندري اختصاصي جراحة مخ وأعصاب وعمود فقري عدة عمليات معقدة في العمود الفقري للرقبة وأسفل الظهر لإزالة الضغط عند الحبل الشوكي وعمليات أخرى بإزالة ورم حول العنق، وذلك مع الطبيب الزائر محمد الفواعرة استشاري جراحه العمود الفقري من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وفي كلمة للمقدم الكندري أوضح من خلالها أن مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة يملك الإمكانيات الطبية المتقدمة للعناية الكاملة للمرضى المصابين بأمراض العمود الفقري، ناصحا المرضى الذين يشكون من مشاكل في العمود الفقري بمراجعة شعبة جراحة المخ والعمود الفقري لعمل الفحوصات الضرورية مبكرا لتفادي التدخل الجراحي وإعطاء الاستشارات الطبية المهمة.

كما أشاد المقدم طبيب عبدالرحمن أحمد الكندري بدعم وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ومتابعة واهتمام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، لتذليل جميع الصعوبات وسعيهم لتوفير كل المستلزمات الطبية لإجراء تلك العمليات الدقيقة لمنتسبي القوات المسلحة وذويهم وتحقيق أفضل سبل الرعاية والاهتمام لهم.