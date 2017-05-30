باهي أبوالعلا

دشنت جمعية الهلال الأحمر أمس الحملة الرمضانية لتوزيع المواد الرمضانية لصالح 5 آلاف أسرة متعففة داخل الكويت، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات التي قدمت التبرعات تزامنا مع انطلاق الشهر الفضيل.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلان خالد الزيد ان جمعية الهلال الأحمر كعادتها سنويا متمثلة في إدارة المساعدات المحلية بدأت بتوزيع كوبونات «مصرف العشيات» وهي كوبونات شراء للأسر المحتاجة تم توزيعها على 3 آلاف أسرة قبل بداية شهر رمضان الكريم، إلا أن المساعدات مازالت مستمرة، لافتا إلى أن جمعية الهلال الأحمر ستقوم خلال شهر رمضان بتوزيع مواد غذائية تكفي الأسر طيلة شهر رمضان خاصة ان هناك العديد من الشركات قامت بتقديم التبرعات سواء من القطاع الخاص أو البنوك الذين ساهموا بدعم الحملة التي نظمها الهلال الأحمر.

وأضاف الزيد ان هناك مساعدات مكثفة لدعم الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر من قبل المتطوعين الذين يقومون بعدة أعمال مهمة كترتيب الأسماء وفق استبيانات معينة ومعرفة طبيعة الأسر ومدى احتياجها وفق دراسات معينة ووفق الإثباتات الرسمية لكل أسرة منها مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الجمعية وبعض الجمعيات الخيرية إضافة إلى الأمانة العامة للأوقاف التي تدعم بشكل رئيسي نشاطات جمعية الهلال الأحمر.