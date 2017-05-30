أسامة أبو السعود

فيما هنأ راعي الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في البلاد القمص بيجول الأنبا بيشوي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وعموم الشعب الكويتي والمصري وسائر إخواننا بشهر رمضان المبارك، أعلنت الكنيسة القبطية المصرية في البلاد اعتذارها عن عدم إقامة غبقتها الرمضانية هذا العام والتي كانت مقررة مساء الثلاثاء الموافق 6 يونيو، تعبيرا عن مشاعر الحزن على أرواح شهداء وضحايا الحادث الإرهابي الأليم الذي تعرضت له أسر قبطية كانت تقلهم حافلة متجهة إلى دير القديس الأنبا صموئيل.

وقال راعي الكنيسة القبطية القمص بيجول الأنبا بيشوي في تصريح صحافي إن اعتذار الكنيسة عن عدم إقامة الغبقة الرمضانية التي اعتادت تنظيمها كل عام يأتي تماشيا مع مشاعر مصر وغالبية دول العالم لهذا الحادث الأليم.

وشكر القمص بيجول كل من تقدم بواجب العزاء والمواساة في أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها محافظة المنيا، مثمنا موقف التضامن من الكويت قيادة وحكومة وشعبا ومن المصريين المقيمين في البلاد وكذلك رجال السلك الديبلوماسي المصري والعربي والأجنبي وأبناء الجالية.

مشددا على أن المحبة المتأصلة بيننا مسيحيين ومسلمين ستبقى وتدوم بل وستزداد مع الزمن.

واختتم القمص بيجول الأنبا بيشوي تصريحه بالدعاء إلى الله أن يحفظ وطنينا مصر والكويت في محبة وسلام.