تقيم نقابة العاملين في البلدية غبقة رمضانية على شرف وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وذلك يوم غد الأربعاء في تمام 10 مساء بفندق الجميرا بمنطقة المسيلة.

وتقدم رئيس مجلس إدارة النقابة م.محمد المطيري بالتهنئة إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وإلى الوزير محمد الجبري ومدير عام البلدية م.احمد المنفوحي وجميع العاملين في البلدية ومختلف محافظات البلاد وعموم الشعب الكويتي الكريم بالتهنئة بشهر رمضان الكريم أعاده الله على كويتنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.