دارين العلي

تعمل وزارة الكهرباء والماء على تنفيذ مشروع حفر وإنشاء وتطوير عدد 60 بئرا إنتاجية في مواقع مختلفة لاستخدامات التناضح العكسي.

وكانت مصادر مطلعة في الوزارة أفادت بأن أعمال المشروع حاليا قيد الطرح بمدة تنفيذ 36 شهرا وبكلفة تقديرية مليون دينار في مناطق مختلفة في المحافظات الست ضمن مشاريع إمدادات المياه التي تنفذها الوزارة وفقا للخطط وبرامج محددة قد وضعتها الوزارة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والحاجة الماسة لتأمين متطلبات واحتياجات الاستهلاك العام من المياه العذبة. وأشارت المصادر إلى أن أهداف الوزارة من حفر هذه الآبار مواكبة التطور التكنولوجي لتحلية ومعالجة مياه البحر، فقد تم إعداد برنامج خاص بالتوقعات المستقبلية لإنتاج واستهلاك المياه، حيث تبين أن هناك حاجة ماسة لإنشاء وحدات تحلية جديدة كما يهدف المشروع إلى تعزيز ودعم السعة الإنتاجية لمرافق المياه وذلك لتأمين حاجة السكان من المواطنين والمقيمين من المياه العذبة وكذلك احتياجات القطاع الزراعي والصناعي منها.

وذكرت المصادر أن المشروع سيطرح أمام الشركات المتخصصة في حفر الآبار وتطويرها ومن خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة المسؤول عن طرح مشاريع ومناقصات الجهات الحكومية ووزارات الدولة أمام الشركات للتنافس عليها من خلال تقديم العطاءات ودراستها وفقا لقوانين ولوائح المناقصات الجديدة ليتم البدء في تنفيذ المشروع بعد الاتمام والحصول على كل موافقات الجهات الرقابية والتنظيمية، مشيرة إلى أن المشروع المذكور مدرج على خطة الوزارة خلال العام المالي 2016/2017 وسيرى النور خلال المرحلة المقبلة.