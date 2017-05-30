عبدالعزيز الفضلي

نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس رفع نسب القبول في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مؤكدا قدرة الجامعة على استيعاب كل الطلبة الخريجين لهذا العام.

وأشار الفارس، في المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن نتائج الثانوية العامة أمس، إلى أنه أيضا لن يتم تغيير عدد البعثات الداخلية والخارجية ولكن الاعداد ستكون كالعام الماضي وفقا لما هو متاح من قبل وزارة التعليم العالي والميزانية المتاحة.

وعن انخفاض نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي قال الفارس ان الاجراءات الصارمة التي فرضتها وزارة التربية على لجان الاختبارات ومتابعة وسائل الغش المختلفة وتشديد اجراءاتها لضمان عدم تسريب الاختبارات وتغيير آلية التقويم من نظام ٤ فترات الى فترتين قد تكون ضمن اسباب تغيير نسب النجاح لهذا العام.

وفيما يتعلق بقرار تثبيت مديري المناطق التعليمية قال الفارس: اننا ماضون في الاجراءات وسنعلنها فور الانتهاء منها وفي وقتها.

وأهدى الفارس صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده نتائج الثانوية العامة وتفوق الطلبة وانجازهم، لافتا الى أن هذه النتائج تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للتعليم وكذلك ما تقدمه حكومة الكويت ممثلة في وزارة التربية ودعم الحكومة لوزارة التربية لانجاح سياستها واهدافها والذي اثمر تخريج طلبة متفوقين يستطيعون دخول معترك الحياة وخدمة الوطن في شتى المجالات، متمنيا للطلبة الناجحين كل التوفيق.

كما تقدم بالشكر للعاملين في وزارة التربية وجهودهم الجبارة في تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، شاكرا المعلمين والمعلمات على ما بذلوه من معلومات وبيئة مدرسية ومديري المدارس ومسؤولي التربية.

وفاء ورغد ومنيرة وحصة بالمراكز الأولى

في القسم العلمي حصدت الطالبة وفاء سعيد حسن إبراهيم (مصرية الجنسية) المركز الاول على مستوى الكويت بنسبة 99.94%، فيما حصلت الطالبة منيرة مبارك الغريب من ثانوية بيان نسبة 99.77% على المركز الاول على الكويتيين.

اما في القسم الأدبي فقد حازت الطالبة رغد محمد ابو ريا (أردنية الجنسية) من مدرسة النجاة الأهلية على المركز الاول على الكويت بنسبة 99.38% وحازت الطالبة حصة خالد العصيمي من ثانوية الطاهرة بنت الحارث المركز الاول على الكويتيين بنسبة 99.29%. وفي التعليم الديني حصل الطالب علي عثمان علي (تشادي) على المركز الأول بنسبة 99.2% فيما حلت شيماء داود عبدالوهاب العسعوسي أولى على الكويتيين بنسبة 97.84%.

التظلمات لمدة أسبوع

أعلن المشرف الاداري لكنترول الادبي والمعهد الديني عادل الراشد عن بدء استقبال التظلمات حول نتائج الثانوية العامة بدءا من اليوم الثلاثاء ولمدة اسبوع.

وذلك في كنترول الادبي والمعهد الديني بمنطقة القادسية.