أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية دور وسائل الإعلام، واصفا الإعلام الموضوعي البناء بأنه ركيزة توعوية وتنموية فاعلة، معربا عن الاعتزاز بالرصيد الزاخر والمكانة المرموقة للصحافة الكويتية عربيا ودوليا، متطلعا الى الشراكة التنموية معها ومواصلتها عطائها لتلبية طموحات الوطن والقيادة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وخلال لقائه رئيس تحرير جريدة «الكويتية» د.زهير العباد بديوان عام المحافظة، ناقش المحافظ سبل تعزيز التعاون المنشود بين المحافظات ووسائل الإعلام إجمالا وبحث الدور الذي يمكن أن تضطلع به الصحافة اليومية تحديدا عبر صفحاتها المتخصصة في خدمة أهالي وقاطني المحافظات الست اجمالا، ومحافظة الأحمدي على نحو خاص وترجمة منهاج المسؤولية المجتمعية على ارض الواقع.

وأثنى الخالد على جريدة «الكويتية»، مشيرا الى مواكبتها للتطور الإلكتروني، معربا عن شكره وتقديره لمشاركة الجريدة ضمن الرعاة الإعلاميين لمسابقة الأحمدي الرمضانية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي تحمل شعار «الأحمدي غير في شهر الخير» إلى جانب صحف «الأنباء» و«الجريدة» و«النهار»، متمنيا التوفيق لاسرة الجريدة ومختلف وسائل الاعلام الكويتية باستمرار النجاح والحضور المجتمعي البناء.

من جانبه، اعرب د.زهير العباد عن سعادته بلقاء المحافظ الشيخ فواز الخالد، واصفا محافظة الأحمدي بأنها لؤلؤة الكويت، باعتبارها اكبر مدينة سياحية ترفيهية بالكويت بما تحمله من ذكريات في هذا الجانب سواء للكويتيين او للعرب والاجانب المقيمين في البلاد.

واضاف العباد ان اللقاء تطرق الى رعاية جريدة «الكويتية» اعلاميا للمسابقة السنوية الثانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي تنظمها المحافظة تحت شعار «الاحمدي غير في شهر الخير»، مشيرة الى ان الجريدة ستقدم جوائز قيمة لعدد 15 فائزا، اضافة الى بحث التعاون في المشروعات المجتمعية والتنموية التي تنظمها المحافظة، مؤكدا ان وسائل الاعلام تعد مرآة تعكس الجهود التنموية التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة، لافتا الى الدور المتميز والجهود الحثيثة لمحافظة الاحمدي في ادخال البهجة والسرور الى اهالي وقاطني محافظة الاحمدي خلال الاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية.