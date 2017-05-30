في الوقت الذي تسعى فيه الكويت الى حشد تأييد دولي لها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة من المقرر أن تشهد انتخابات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018 و2019 والتي ستجرى الجمعة 2 يونيو 2017.

ويضم الوفد المرافق كلا من سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية السفير الشيخ سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.