عادل الشنان

أكد مدير إدارة التخطيط في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط ان الشهر المقبل سيشهد توقيع عقد الخدمات الاستشارية لمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، مشيرا الى ان العمل جار لدراسة وتأهيل المقاولين بشأن تنفيذها علما بان عقد التصميم قد تولت مهامه إحدى الشركات العالمية.

وزف خريبط في تصريح خاص لـ «الأنباء» البشرى الى جموع المواطنين المشمولين بقانون «من باع بيته» عن تخصيص بلدية الكويت أرضا لمشروعهم في الجهراء، وقد بدأت إدارة التخطيط والتصميم أعمالها على أرض المشروع الذي سيتم طرحه هذا العام للتنفيذ بالإضافة الى وجود مشاريع أخرى لهم منها السكن العمودي في مدينة جنوب صباح الأحمد.

وأكد حرص المؤسسة على توفير البدائل لاحتواء مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين للسكن، مشددا على ان الاختيار بالنسبة لنماذج السكن التي تطرحها الرعاية السكنية أمر يرجع لقناعات المواطن ذاته ومدى قبوله لها.