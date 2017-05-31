

وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2018 - 2019 والتي ستقام في الثاني من يونيو 2017.

وكان في استقبال الشيخ صباح الخالد على أرض المطار يوم امس الاثنين سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم العبدالله ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ويضم الوفد المرافق كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.