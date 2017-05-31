«ربنا ينتقم منك.. والله العظيم كنت حاموت»
الفنانة سما المصري بعدما وقعت ضحية مقلب من مقالب الممثل هاني رمزي في برنامجه «هاني هز الجبل»، حيث وقفت بها السيارة على حافة جبل بلبنان ضمن خدعة البرنامج بالتأكيد، ثم تم سحبها بونش، ما جعل سما تتعرض لإغماء حقيقي نتيجة الرعب الذي عاشته لتكتشف في النهاية انه مجرد مقلب.
«لو تركتها وسافرت في هذا التوقيت، فربما لن أتمكن من العودة للمنزل أبداً»
النجم الأميركي «جورج كلوني» (56 عاما) يعتذر من خلال اتصال متلفز عن حضور حفل أوسكار للأعمال الخيرية، لأن زوجته «أمل» (39 عاما) قد منعته من مغادرة المنزل لأنها في اللحظات الحرجة لاحتمال حدوث الولادة.
«حب الأم ليس له حدود»
عارضة الأزياء تامارا إيكليستون تكشف أنها لم تبتعد سوى 6 دقائق فقط عن طفلتها طوال 3 سنوات من عملها المتواصل في عالم الأزياء.
«من الواضح أنه في غاية الغضب»
أصدقاء النجم كريس مارتن بعدما طبع زميله راسل كرو قبلة على عنق صديقته أنابيل ويليس خلال العرض الأول لفيلم «مومياء» في مهرجان كان.
«نعم، شعرت بالإهانة والاستغلال»
الممثلة والراقصة الأميركية بيلا ثورن تكشف عن مدى انزعاجها الشديد من صديقها سكوت ديسيك بعد أن ظهر في صور على الإنترنت بصحبة عدد من الفتيات الجميلات في مهرجان كان.
«مبروك للأهلي.. اجتهد فاستحق البطولة»
نجم فريق الزمالك والمنتخب الأسبق فاروق جعفر بعد ان تم تتويج النادي الأهلي بطلا للدوري هذا الموسم قبل نهايته بعدة اسابيع، مضيفا ان الأهلي فريق بطولات وفريق محترم، وإدارته حاسمة وحازمة.
ماذا قالت سما المصري لهاني رمزي .. ولماذا منعت أمل كلوني زوجها جورج كلوني من مغادرة المنزل