"الكويتية" ستلتزم بتعيينهم في حال تخرجهم كما سيحصل الطالب على جميع امتيازات طلبة الابتعاث

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح ،إن شركة الخطوط الجوية الكويتية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لابتعاث الطلبة لدراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران في بريطانيا.

وأضافت الصبيح في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يأتي انطلاقاً من حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة الدارسين لاسميا أن دراسة الطيران مكلفة مالياً وتبلغ نحو 50 ألف دينار كويتي (نحو 163 ألف دولار أمريكي) على مدى سنتين وكان يتحملها الطالب مما أدى إلى عزوف بعض الطلاب عن هذا النوع من الدراسة.

وأوضحت أنه وفقاً لبروتوكول التعاون الذي يستمر ثلاث سنوات ويشتمل على 180 مقعداً دراسياً بواقع 60 مقعداً سنوياً ستشرف (الخطوط الكويتية) على اختيار الطلبة الراغبين في الدراسة وفق الاشتراطات الأكاديمية والعلمية والاختبارات المقررة بالتوافق مع وزارة التعليم العالي.

وأكدت أن (الكويتية) ستلتزم بتعيينهم في حال تخرجهم كما سيحصل الطالب المبتعث على جميع الامتيازات التي تمنح لطلبة البعثات.

وكشفت أن إجمالي عدد الطيارين والمساعدين في (الكويتية) يبلغ 329 طيارا ومساعد طيار مشيرة إلى وجود نقص في الأعداد يقارب 120 طيارا ومساعد طيار.

وأفادت بأن خطة الابتعاث الجديدة ستوفر أعداد الطيارين والمساعدين التي تحتاجها الخطوط الجوية الكويتية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكرت أن دراسة المبتعثين في مجال الطيران ستكون في بريطانيا اعتبارا من العام الحالي حيث سيكون البرنامج ضمن خطة الابتعاث في وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

ولفت إلى أن البرنامج يشتمل على الدراسة والتدريب وستوفر (الكويتية) الوظيفة للخريجين فور تخرجهم في إطار دعم الشباب وتنمية وتعزيز رأس المال البشري إحدى الركائز الأساسية لخطة التنمية.