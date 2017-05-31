

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي ضربت العاصمة موسكو والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في روسيا من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العاصفة التي ضربت العاصمة موسكو والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.