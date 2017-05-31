الدعوة إلى الله تعالى لابد أن تكون على بصيرة، ومن المعلوم عرفا أن النفس تألف من يماثلها في الطباع، وعليه فقد رأت لجنة التعريف بالإسلام وفق هذه القاعدة أن تستقطب لكل جالية متواجدة في أرض الكويت دعاة من نفس جلدتهم وبيئتهم يتفهمون أسلوبهم ويتغلغلون في تجمعاتهم حتى يحدث هذا الانسجام النابع عن تلك الجهود المدروسة التي تمهد الطريق لهداية غير المسلمين للإسلام وكذلك تثبيت الذين أسلموا منهم على هذا الدين وفق منهج الكتاب والسنّة والدعوة الوسطية، لذا ارتأت أن يكون لديها مشروع أساسي يهتم بشؤون الدعاة في اللجنة وهو «مشروع كفالة الدعاة» تستطيع من خلاله وضع آلية للعمل الدعوي باللجنة وفق خطتها السنوية، علما بان اللجنة حاليا تكفل 86 داعيا وداعية من الرجال والنساء بمختلف افرع اللجنة وبمختلف اللغات. ويستفيد من المشروع نحو 50 ألف داعية سنويا داخل الكويت، ويهدف المشروع إلى:

٭ زيادة أعداد الدعاة نتيجة للعدد الكبير من غير المسلمين المتواجدين على أرض الكويت.

٭ تأهيل كادر من المهتدين المتميزين للعمل كدعاة للمستقبل.

٭ إقامة الدورات التدريبية الشرعية والندوات والمحاضرات للمهتدين والجاليات.

٭ دعوة غير المسلمين للإسلام وتعريفهم بهذا الدين العظيم كل حسب لغته.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 258000 دينار.

وعن كيفية المساهمة ذكرت اللجنة أن:

٭ سهم المشروع 250 دينارا شهريا، بينما تبلغ قيمته السنوية 3000 دينار، لافتة إلى أنه يمكن المساهمة بأي مبلغ. الجهة المنفذة: لجنة التعريف بالإسلام: 22444117 - 97600074.

يمكن التبرع والمساهمة على حساب رقم: 0119810007 بنك بوبيان أو عبر التواصل الالكتروني: www.ipc.org.kw