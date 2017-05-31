أكد مدير إدارة الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني حرص الجمعية الشديد على تنمية وتثقيف أبناء المجتمع المسلم في كل مكان، وتقديم الوسائل والبدائل التي تساعده على مكافحة الفقر والجهل والمرض.

وفي سياق التصريح، أفاد الثويني بأن «النجاة» تحرص على تنفيذ المشاريع الخيرية ذات الثقل التنموي والتعليمي والإنساني، والتي يرسخها التاريخ في أذهان الشعوب، وتقوم الجمعية بعمل دراسة شاملة قبل البدء في تنفيذ أي عمل خيري، لمعرفة الشريحة المستفيدة وأعدادها، والعائد من وراء هذا النشاط والموقع الجغرافي الذي سيقام به، والجهة الرسمية التي نتعاون معها لتنفيذ المشروع.

موضحا أنه من بين هذه المشاريع إنشاء المراكز التعليمية في الهند، حيث ان لها دورا كبيرا في نشر العلوم والمعرفة بين أبناء المسلمين الموجودين في الهند، ولقد تمت مراعاة أن يكون المركز يحاكي المراكز المتقدمة في الدولة الغربية من ناحية العلوم الدنيوية، أما من الناحية الشرعية، وسيكون لهذا المركز دور ريادي في توعية أبناء المسلمين وفق مناهج وسطية معتدلة قائمة على الكتاب والسنة النبوية. تبلغ قيمة المركز 45 ألف د.ك وقيمة المساهمة فيه 20 دينارا ويمكن التبرع من أي دولة خارج الكويت عبر موقع النجاة الإلكتروني @AlNajatOrg أو الاتصال على خدمة المتبرعين: (009651800082)، ونحن ندعو متبرعينا الكرام لزيارة وافتتاح المشاريع الخيرية التي كفلوها، ومشاهدة ثمار الخير التي غرستها أياديهم البيضاء في مختلف دول العالم.

واختتم الثويني تصريحه بشكر أهل الخير والمحسنين الذين يدعمون أنشطة ومشاريع الجمعية، فأهل الكويت سباقون في عمل الخيرات، فما أن يطرح عليهم مشروع وباب خيري إلا وتجد الكل يتسابق لتقديم العون والدعم وهذا يعكس طبيعة أهل الكويت الخيرية وريادتهم للأعمال الإنسانية.